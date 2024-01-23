Англія

Захисник не грав із жовтня.

Ендрю Робертсон повернувся до тренувань у загальній групі команди, повідомив помічник головного тренера Ліверпуля Пеп Лейндерс.

"Ендрю вчора тренувався із командою.

Минуло вже 13 тижнів, само собою, у нього була зустріч із хірургом, щоб переконатися, що все гаразд, щоб дозволити йому працювати з повним контактом", — наводить слова Лейндерса ВВС.

Робертсон буде готовий зіграти у півфінальному матчі-відповіді Кубка ліги проти Фулгема 24 січня.

Нагадаємо, що шотландець не грав із жовтня, коли він вивихнув плече у розташуванні національної команди.