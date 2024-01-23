Англія

28-річний футболіст продовжить кар'єру у складі лондонського клубу.

Вест Гем домовився про оренду Калвіна Філіпса, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 28-річного півзахисника буде орендовано "молотобійцями" до кінця сезону.

Ювентус вивчав можливість переходу, але домовитись із Сіті не вдалося.

Очікується, що особисті умови не стануть проблемою для Вест Гема із заробітною платою.

Нагадаємо, що влітку Вест Гем продав Деклана Райса в Арсенал, а на його позицію купив Джеймса Ворда-Прауза та Едсона Альвареса.