Англія

Лондонці не залишили шансів підопічним Майкла Карріка.

Челсі в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка англійської ліги приймав на своєму полі Мідлсбро. В першій зустрічі цих команд перемогу святкували підопічні Майкла Карріка, проте лондонців були сповненні бажання реабілітуватись перед рідними трибунами та пройти у фінал турніру. Зазначимо, що в старті Челсі вийшов український вінгер Михайло Мудрик.

З перших хвилин господарі забрали м'яч під свій контроль та намагались якомога скоріше забити гол. Чекати перший момент довго не довелось - Чілвелл увірвався в штрафний під пас Сілви та неточно пробив головою в боротьбі з Гловером. А вже незабаром лондонці вийшли вперед. Чілвелл шикарною передачею знайшов Стерлінга у штрафному, той викотив на Брою, а тому не дали пробити — Говсона випередив албанця та вразив власні ворота. 1:0.

На цьому Челсі не зупинився та продовжив чинити тиск на ворота Боро. Гості, варто сказати, взагалі не могли дістатись воріт Петровича та оборонялись усім складом. Згодом господарі забили другий - Стерлінг п'ятою відпасував на Дісасі, а той покотив в центр, м'яч після невдалого удару Брої відлетів до Енцо, а той пробив точно в кут. 2:0.

Здавалось, що після цього гра трошки заспокоїться, але Мідлсбро посипався. Дісасі перехопив пас супротивника, віддав передачу на Стерлінга, а Рахім повернув на француза, який зробив рахунок розгромним. 3:0. Думаєте, на цьому все? Зовсім ні. За декілька хвилин Палмер підхопив м'яч після помилки захисника та пробив точно в дальній кут. 4:0.

Челсі вирішив всі питання в першому таймі та пішов відпочивати вже з думками про фінальний матч. Маурісіо Почеттіно чи вирішив приберегти Мудрика на наступні матчі чи був незадоволений посередньою грою українця, але випусти замість нього Мадуеке. Мідлсбро не міг створити загрозу воротам Челсі, а господарі не дуже вже й хотіли йти вперед великими силами.

Так і було до виходу Коннора Галлагера. Спочатку півзахисник прорвався лівим флангом та покотив в центр, а Палмер ударом в один дотик вразив ворота. 5:0. А згодом Галлагер перехопив передачу супротивника в центрі та покотив на Мадуеке, який прибрав опонента та пробив в кут воріт, встановивши рахунок 6:0.

Команда Майкла Карріка змогла трошки порадувати своїх блискавичних фанатів, які співали навіть за такого ганебного рахунку, та забили один м'яч зусиллями Роджерса. Фінальний свисток зафіксував вкрай впевнену перемогу Челсі. Лондонці чекають на переможця пари Ліверпуль — Фулгем.

Челсі — Мідлсбро 6:1 (перший матч — 0:1)

Голи: Говсон, 15 (у власні ворота), Енцо, 29, Дісасі, 36, Палмер, 42, 77, Мадуеке, 81 — Роджерс, 88

Челсі: Петрович — Дісасі, Сілва, Колвілл, Чілвелл (Гілкріст, 65) — Кайседо (Чуквуемека, 72), Енцо — Стерлінг (Каслдін, 85), Палмер, Мудрик (Мадуеке, 46) — Броя (Галлагер, 65)

Мідлсбро: Гловер — ван ден Берг, Фрай, Енджел — Кларк, Барласер, Говсон (О'Браєн, 71), Гекні — Крукс (Гілберт, 89), Форсс (Деджкстіл, 46), Роджерс

Попередження: Чілвелл, Сілва — Крукс, Ван ден Берг