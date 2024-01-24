Англія

Гравець щонайменше до літа виступатиме у чемпіонаті Англії.

Агент Тосіна Адарабійо розповів стосовно майбутнього трансферу центрального захисника - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його словами мова стосовно можливого переходу зимою не йдеться.

Гравець наразі не залишить Фулгем, але наступного літа буде вільним агентом. Тосін відправився до команди з Манчестер Сіті у 2020 році, де демонструє впевнену гру в центрі оборони, називається можливим кандидатом у Тоттенгем, і добре оцінюється на трансферному ринку.

Цього сезону 26-річний центральний захисник провів 12 матчів в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.