Англія

Іспанський фулбек стане гравцем ПАОКа.

Крайній захисник Вулвергемптона Хонні Отто найближчим часом офіційно змінить клубну прописку та залишить англійську Прем'єр-лігу на користь Греції. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 29-річний іспанець перейде в ПАОК, із яким підпише контракт до червня 2025 року з опцією продовження ще на один сезон.

Трансфер відбудеться на постійній основі, а всі умови вже остаточно узгоджено. Цієї п'ятниці, 26 січня, іспанський фулбек пройде медогляд.

У поточному сезоні Хонні провів усього три поєдинки (184 хвилини), в яких він не відзначився результативними діями.