Англія

"Мерсисайдці" натужно вийшли у фінал.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги лондонський Фулгем зіграв унічию з Ліверпулем (1:1), що дозволило "червоним" пройти у фінал турніру, де їм протистоятиме інший лондонсьий колектив Челсі.

Головний тренер "мерсисайдців" Юрген Клопп прокоментував вихід у фінал. Його слова наводить BBC.

"Це фантастика. Ми вже мали досвід гри у фіналі, ми знаємо, чого чекати. І знову Челсі. Ніколи не варто сприймати як належне те, що ти є частиною команди, яка може претендувати на трофеї.

Була відкрита гра, у другому таймі вони почали грати більш агресивно. Ми не забили. Вони зрівняли рахунок. Але хлопці чудово впоралися, і я дуже задоволений.

Єдине, що має значення – вихід у фінал. Дуже юні хлопці були неймовірні, я так радий бачити їхню реакцію в роздягальні.