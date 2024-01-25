"Мерсисайдці" натужно вийшли у фінал.
Клопп, Getty Images
25 січня 2024, 11:18
У рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги лондонський Фулгем зіграв унічию з Ліверпулем (1:1), що дозволило "червоним" пройти у фінал турніру, де їм протистоятиме інший лондонсьий колектив Челсі.
Головний тренер "мерсисайдців" Юрген Клопп прокоментував вихід у фінал. Його слова наводить BBC.
"Це фантастика. Ми вже мали досвід гри у фіналі, ми знаємо, чого чекати. І знову Челсі. Ніколи не варто сприймати як належне те, що ти є частиною команди, яка може претендувати на трофеї.
Була відкрита гра, у другому таймі вони почали грати більш агресивно. Ми не забили. Вони зрівняли рахунок. Але хлопці чудово впоралися, і я дуже задоволений.
Єдине, що має значення – вихід у фінал. Дуже юні хлопці були неймовірні, я так радий бачити їхню реакцію в роздягальні.
Вони всі виняткові та дуже старалися. Це був вечір не для того, щоб сяяти, а для того, щоб вийти у фінал. Ви чули від Марко Сілви, скільки вихід у фінал означає для Фулгема. Ми мали довести, і ми це зробили.
У фіналі Кубка ліги все чудово. Але ми повинні бути зосереджені на решті турнірів, що ми і зробимо.
Вемблі – особливе місце, і я дуже радий за всіх, хто бере участь у цій події", — заявив німецький фахівець.
Фінал Кубка англійської ліги між Ліверпулем та Челсі відбудеться 25 лютого на легендарному Вемблі.