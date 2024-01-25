У клубі хочуть зберегти нападника.
Джон Дуран, Getty Images
25 січня 2024, 18:29
Джон Дуран залишиться в Астон Віллі, повідомляє Birmingham Live.
За інформацією джерела, у клубі вирішили зберегти футболіста, незважаючи на інтерес із боку Челсі.
Повідомлялося, що лондонський клуб міг купити форварда, так і взяти в оренду до кінця сезону.
Цього сезону Дуран провів 23 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Челсі розглядає можливість придбання нападника Ньюкасла Вілсона.