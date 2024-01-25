Норвежець поки що не готовий грати.
ЕРЛІНГ ГОЛАНД, GETTY IMAGES
25 січня 2024, 20:37
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола повідомив, що нападник "містян" Ерлінг Голанд не зможе взяти участь у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії з Тоттенгемом.
"Він все ще не готовий, але близький до повернення.
Наш тренувальний збір в Абу-Дабі був добрим, також Ерлінг тренувався в Манчестері останні кілька днів. Але поки що він не в повному порядку", — наводить слова Гвардіоли City Xtra у Twitter.
Нагадаємо, норвезький футболіст не бере участі у матчах з початку грудня минулого року через стресовий перелом стопи.