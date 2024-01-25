Англія

У клуба можуть бути потенційні проблеми із ФФП.

Вулвергемптон зупинив переговори з Челсі щодо Армандо Брої, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, "вовки" хотіли взяти албанця в оренду із зобов'язанням викупу за 30 мільйонів фунтів.

Однак переговори зупинилися через те, що у Вулвергемптона можуть виникнути проблеми з фінансовим феєр-плей.

Цього сезону, Армандо Броя зіграв за Челсі 18 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.