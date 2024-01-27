Англія

Але перемогти не зміг.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії лондонський Челсі на своєму полі розписав безгольову нічию з бірмінгемською Астон Віллою (0:0). Головний тренер "пенсіонерів" Маурісіо Почеттіно, після гри поспілкувався з журналістами.

"Дуже сильна гра з нашого боку. Ми більше домінували на початку матчу. Потім, у другій половині, після 70-ї хвилини, ми почали втрачати сили, бо грали три дні тому, і, звичайно, була помітна велика різниця з початком зустрічі. Коли ми були сповнені енергії, ми були найкращою командою на полі.

Тепер потрібно думати про перегравання, рухатися далі та спробувати відновити гравців до наступної гри.

Я дуже задоволений грою всієї команди, ми грали добре, просто не вистачило точності, реалізації.