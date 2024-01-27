Але перемогти не зміг.
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27 січня 2024, 09:50
У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії лондонський Челсі на своєму полі розписав безгольову нічию з бірмінгемською Астон Віллою (0:0). Головний тренер "пенсіонерів" Маурісіо Почеттіно, після гри поспілкувався з журналістами.
"Дуже сильна гра з нашого боку. Ми більше домінували на початку матчу. Потім, у другій половині, після 70-ї хвилини, ми почали втрачати сили, бо грали три дні тому, і, звичайно, була помітна велика різниця з початком зустрічі. Коли ми були сповнені енергії, ми були найкращою командою на полі.
Тепер потрібно думати про перегравання, рухатися далі та спробувати відновити гравців до наступної гри.
Я дуже задоволений грою всієї команди, ми грали добре, просто не вистачило точності, реалізації.
Для наших футболістів зустріч з Астон Віллою, яка фантастично показує себе в Прем'єр-лізі та входить до четвірки найкращих команд, – дуже хороший сигнал про те, що ми стаємо кращими.
Звичайно, ми хотіли перемогти, але були недостатньо точними, хоча нам вдавалося створювали моменти у воріт суперника", — заявив аргентинський фахівець.
Наступний свій матч лондонський Челсі проведе в рамках АПЛ проти лідера англійської першості Ліверпуля на Енфілд Роуд. Гра відбудеться 31 січня, о 22:15 за київським часом.