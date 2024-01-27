Англія

"Шпори" програли на останніх хвилинах зустрічі.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії, Манчестер Сіті мінімально переграв лондонський Тоттенгем (0:1). Головний тренер "шпор" Анге Постекоглу висловився з приводу вильоту його команди з турніра.

"Важка гра проти топ-команди. Ми багато працювали, щоб залишатися в грі, і пропустили такий пізній гол. Але суперник був кращим за нас.

Манчестер Сіті змушує вас часом страждати, тому нам довелося старанно працювати, і здебільшого ми добре захищалися сьогодні. Це було занадто важке випробування для нас.

Продовжимо рухатись вперед, як робили до цього. Сьогодні для нас нічого не змінилося", — наводить слова австралійця BBC.