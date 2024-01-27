Англія

"Містяни" проходять далі у Кубку Англії.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії, Манчестер Сіті мінімально переграв лондонський Тоттенгем (0:1). Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола прокоментував переможну гру своєї команди, а також висловився з приводу заяви Юргена Клоппа.

"Я дуже задоволений тим, як ми грали та статистичними цифрами. Сьогодні ми виступили дуже класно. Я був всім задоволений з 1-ї та до 95-ї хвилини. "Сіті" багато створює у кожній грі та проявляє сміливість із м'ячем і без нього, тому я дуже задоволений.

Ми намагаємось захистити титул, і грати тут завжди дуже важко.

Гол Аке? Він дуже швидкий за наших стандартів в атаці. Це одна з його найкращих навичок.

Клопп неймовірний тренер. Мені не довелося познайомитися з ним ближче, але він також неймовірна людина.