"Містяни" проходять далі у Кубку Англії.
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27 січня 2024, 09:25
У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії, Манчестер Сіті мінімально переграв лондонський Тоттенгем (0:1). Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола прокоментував переможну гру своєї команди, а також висловився з приводу заяви Юргена Клоппа.
"Я дуже задоволений тим, як ми грали та статистичними цифрами. Сьогодні ми виступили дуже класно. Я був всім задоволений з 1-ї та до 95-ї хвилини. "Сіті" багато створює у кожній грі та проявляє сміливість із м'ячем і без нього, тому я дуже задоволений.
Ми намагаємось захистити титул, і грати тут завжди дуже важко.
Гол Аке? Він дуже швидкий за наших стандартів в атаці. Це одна з його найкращих навичок.
Клопп неймовірний тренер. Мені не довелося познайомитися з ним ближче, але він також неймовірна людина.
У мене таке відчуття, що коли він піде, піде і частина "Ман Сіті". Він із Ліверпулем був нашим найголовнішим суперником тут усі ці роки, і з Боруссією Дортмунд – він був моїм головним суперником.
Його не вистачатиме, я сумуватиму за ним. Я трохи радий — буду краще спати ночами перед іграми з Ліверпулем", — сказав Пеп.
Раніше, Клопп заявив
, що не буде працювати з жодним англійським клубом.