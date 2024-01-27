Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 27 січня 2024 року, 14:30.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії напівпрофесійний Мейдстоун Юнайтед із шостого дивізіону країни сенсаційно вибив Іпсвіч Таун, який наразі є одним із головним претендентів на промоушн в АПЛ за рахунок перебування на другому місці таблиці Чемпіоншипу.

Зазначимо, що Мейдстоун Юнайтед став першим в історії представником шостого дивізіону, якому вдалося пройти до 1/8 фіналу Кубка Англії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іпсвіч Таун — Мейдстоун Юнайтед в 1/16 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Іпсвіч Таун – Мейдстоун Юнайтед 1:2

Голи: Сарм'єнто (56) — Рейнолдс (43), Корн (66)

Іпсвіч Таун: Волтон — Туанзебе, Болл (Кларк, 57), Едмундсон, Гамфріс (Девіс, 57) — Морсі, Тейлор — Гатчінсон (Бернс, 69), Алуко (Чаплін, 57), Сарм'єнто (Буабо, 69) — Броудхед

Мейдстоун Юнайтед: Коволан — Гойт, Фаулер, Боун (Яндоло, 74), Аппіа, Кіпріану — Берклі-Аг'єпонг (Гурунг, 63), Соул (Грінідж, 59), Корн — Рейнолдс (Корт, 74), Дуку

Попередження: Едмундсон (76) — Гойт (58)