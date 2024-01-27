Англія

Англієць захворів і не зміг займатися.

Маркус Рашфорд гуляв у Белфасті ввечері, перш ніж повідомити, що він надто хворий, щоб відвідати тренування Манчестер Юнайтед у п'ятницю.

У середу ввечері Юнайтед повідомили, що Рашфорд був у столиці Північної Ірландії, але The Athletic отримав підтвердження, що гравець також відвідав нічний клуб увечері наступного дня, за кілька годин до того, як мав з'явитися на тренування клубу.

Рашфорд відвідав нічний клуб у четвер увечері і повернувся до Манчестеру приватним рейсом наступного ранку.

У п'ятницю Ерік тен Гаг повідомив, що гравець збірної Англії не зміг тренуватися перед матчем четвертого раунду Кубка Англії з Ньюпорт Каунті через хворобу.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед цікавиться Тоуні.