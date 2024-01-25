Клуб шукає варіанти у атакувальну лінію.
Айвен Тоуні - Getty Images
25 січня 2024, 19:35
Манчестер Юнайтед зацікавлений у можливому трансфері Айвена Тоуні - повідомляє журналіст Лорі Вітвелл.
Айвен відбув дискваліфікацію за ставки та відмітився забитим голом у першому ж матчі за Брентфорд.
У складі лондонського колективу Тоуні виступає з 2020 року, є одним з найкращих бомбардирів АПЛ минулого сезону.
Манчестер Юнайтед, який не дуже задоволений результативністю Расмуса Гойлунда, може купити 27-річного гравця наступного літа.