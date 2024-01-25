Англія

Клуб шукає варіанти у атакувальну лінію.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у можливому трансфері Айвена Тоуні - повідомляє журналіст Лорі Вітвелл.

Айвен відбув дискваліфікацію за ставки та відмітився забитим голом у першому ж матчі за Брентфорд.

У складі лондонського колективу Тоуні виступає з 2020 року, є одним з найкращих бомбардирів АПЛ минулого сезону.

Манчестер Юнайтед, який не дуже задоволений результативністю Расмуса Гойлунда, може купити 27-річного гравця наступного літа.