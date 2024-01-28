Англія

Норвежець повноцінно приєднається до "бджіл" влітку 2024 року.

Брентфорд досяг угоди з Брюгге щодо підписання лівого вінгера Антоніо Нуси, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, Брентфорд віддасть за 18-річного норвежця понад 30 мільйонів євро. Нуса залишиться у Брюгге до кінця поточного сезону на правах оренди, а потім, влітку, приєднається до "бджіл".

Раніше повідомлялося, що вінгер також зацікавив Тоттенгем.

У цьому сезоні гравець взяв участь у 28 матчах бельгійського клубу у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 3 асистами.

Нагадаємо, взимку Брюгге відпустив свого півзахисника до Інтера.