Норвежець повноцінно приєднається до "бджіл" влітку 2024 року.
Антоніо Нуса, Getty Images
28 січня 2024, 14:47
Брентфорд досяг угоди з Брюгге щодо підписання лівого вінгера Антоніо Нуси, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За даними Романо, Брентфорд віддасть за 18-річного норвежця понад 30 мільйонів євро. Нуса залишиться у Брюгге до кінця поточного сезону на правах оренди, а потім, влітку, приєднається до "бджіл".
Раніше повідомлялося, що вінгер також зацікавив Тоттенгем.
У цьому сезоні гравець взяв участь у 28 матчах бельгійського клубу у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 3 асистами.
Нагадаємо, взимку Брюгге відпустив свого півзахисника до Інтера.