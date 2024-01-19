Англія

Клуби вже ведуть переговори щодо 18-річного норвежця.

Лівий вінгер Брюгге Антоніо Нуса опинився у сфері інтересів Тоттенгема, який вже веде переговори щодо потенційного трансферу гравця, передає видання The Athletic.

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Бельгійці хочуть отримати за 18-річного норвежця 30 мільйонів євро та гарантію, що він залишиться у клубі до кінця поточного сезону на правах оренди.

У квітні 2023 року Нуса, яким раніше також цікавився Челсі, підписав новий контракт із Брюгге, розрахований до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює гравця у 17 млн євро.

У цьому сезоні вінгер вже взяв участь у 26 матчах свого клубу у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 3 асистами.

Зазначимо, що Нуса може стати вже третім зимовим новачком "шпор": раніше лондонці оголосили про підписання Тімо Вернера та Раду Дрегушіна.