Італія

Канадець все ж змінив клубну прописку.

Правий півзахисник Брюгге Тейджон Б'юкенен перебрався до Інтера, повідомляє офіційний сайт клубу Серії А.

За даними журналіста Фабріціо Романо, "нерадзуррі" віддали за 24-річного канадця 7 мільйонів євро з бонусами. Тривалість контракту новачка Інтера наразі невідома.

За даними офіційного сайту Інтера, Б'юкенен стане першим канадцем як в історії клубу, так і в історії Серії А.

Зазначимо, що у цьому сезоні універсальний півзахисник встиг взяти участь у 20 матчах Брюгге у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 4 асистами.

В Інтері Б'юкенен покликаний замінити Хуана Куадрадо, який надовго вибув через травму.