У неділю, 28 січня, відбулося жеребкування Кубка Англії.

Стали відомі всі пари:

  • Блекберн / Рексем — Ньюкасл
  • Челсі / Астон Вілла — Лідс / Плімут
  • Борнмут — Лестер
  • Ліверпуль / Норвіч — Уотфорд / Саутгемптон
  • Брістоль Сіті / Ноттінгем Форест — Ньюпорт / Манчестер Юнайтед
  • Вулвергемптон — Брайтон
  • Шеффілд Уенсдей / Ковентрі — Мейдстон
  • Лутон — Манчестер Сіті.
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Зазначимо, що поєдинки будуть зіграні на тижні, що стартує з 26 лютого. З цього раунду перегравання у разі нічийних результатів уже не передбачено.