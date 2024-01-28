Стали відомі усі пари.
Фото: FA
28 січня 2024, 18:36
У неділю, 28 січня, відбулося жеребкування Кубка Англії.
Стали відомі всі пари:
- Блекберн / Рексем — Ньюкасл
- Челсі / Астон Вілла — Лідс / Плімут
- Борнмут — Лестер
- Ліверпуль / Норвіч — Уотфорд / Саутгемптон
- Брістоль Сіті / Ноттінгем Форест — Ньюпорт / Манчестер Юнайтед
- Вулвергемптон — Брайтон
- Шеффілд Уенсдей / Ковентрі — Мейдстон
- Лутон — Манчестер Сіті.
-
Зазначимо, що поєдинки будуть зіграні на тижні, що стартує з 26 лютого. З цього раунду перегравання у разі нічийних результатів уже не передбачено.