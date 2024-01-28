Англія

Стали відомі усі пари.

У неділю, 28 січня, відбулося жеребкування Кубка Англії.

Стали відомі всі пари:

Блекберн / Рексем — Ньюкасл

Челсі / Астон Вілла — Лідс / Плімут

Борнмут — Лестер

Ліверпуль / Норвіч — Уотфорд / Саутгемптон

Брістоль Сіті / Ноттінгем Форест — Ньюпорт / Манчестер Юнайтед

Вулвергемптон — Брайтон

Шеффілд Уенсдей / Ковентрі — Мейдстон

Лутон — Манчестер Сіті.



Зазначимо, що поєдинки будуть зіграні на тижні, що стартує з 26 лютого. З цього раунду перегравання у разі нічийних результатів уже не передбачено.