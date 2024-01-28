У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Ліверпуль здобув впевнену перемогу над Норвіч Сіті та пробився до наступного раунду турніру.

Команди продемонстрували результативний футбол, проте більшість голів на свій рахунок записали підопічні Юргена Клоппа — 5:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Норвіч Сіті в 1/16 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Ліверпуль — Норвіч 5:2
Голи: Джонс, 16, Д. Нуньєс, 28, Жота, 53, ван Дейк, 63, Гравенберх, 90+5 — Гібсон, 22, Сайнс, 69

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате (ван Дейк, 55), Кванса, Гомес (Робертсон, 55) — Гравенберх, Макконелл (Діас, 79), Джонс (Собослаї, 56) — Жота, Д. Нуньєс (Александер-Арнольд, 66), Гакпо

Норвіч: Лонг — Стейсі, Генлі (Сьоренсен, 62), Гібсон, Маккаллум (Яннуліс, 83) — Фасснахт (Гіббс, 84), М. Нуньєс, Маклін, Сара, Ернандес (Сайнс, 61) — Барнс (Айда, 62