Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 28 січня 2024 року, 16:30.
Ліверпуль - Норвіч, Getty Images
28 січня 2024, 19:24
У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Ліверпуль здобув впевнену перемогу над Норвіч Сіті та пробився до наступного раунду турніру.
Команди продемонстрували результативний футбол, проте більшість голів на свій рахунок записали підопічні Юргена Клоппа — 5:2.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Норвіч Сіті в 1/16 фіналу Кубка Англії-2023/24:
Ліверпуль — Норвіч 5:2
Голи: Джонс, 16, Д. Нуньєс, 28, Жота, 53, ван Дейк, 63, Гравенберх, 90+5 — Гібсон, 22, Сайнс, 69
Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате (ван Дейк, 55), Кванса, Гомес (Робертсон, 55) — Гравенберх, Макконелл (Діас, 79), Джонс (Собослаї, 56) — Жота, Д. Нуньєс (Александер-Арнольд, 66), Гакпо
Норвіч: Лонг — Стейсі, Генлі (Сьоренсен, 62), Гібсон, Маккаллум (Яннуліс, 83) — Фасснахт (Гіббс, 84), М. Нуньєс, Маклін, Сара, Ернандес (Сайнс, 61) — Барнс (Айда, 62