Відбулися ще два поєдинки 1/16 фіналу турніру.
Ліверпуль - Норвіч, Getty Images
28 січня 2024, 18:32
У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії-2023/24 відбулися ще два матчі: Ліверпуль приймав Норвіч, а Саутгемптон гостював у Вотфорда.
Ліверпуль досить спокійно розгромив Норвіч, очікувано здобувши путівку до п'ятого раунду турніру.
Ліверпуль — Норвіч 5:2
Голи: Джонс, 16, Д. Нуньєс, 28, Жота, 53, ван Дейк, 63, Гравенберх, 90+5 — Гібсон, 22, Сайнс, 69
Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате (ван Дейк, 55), Кванса, Гомес (Робертсон, 55) — Гравенберх, Макконелл (Діас, 79), Джонс (Собослаї, 56) — Жота, Д. Нуньєс (Александер-Арнольд, 66), Гакпо
Норвіч: Лонг — Стейсі, Генлі (Сьоренсен, 62), Гібсон, Маккаллум (Яннуліс, 83) — Фасснахт (Гіббс, 84), М. Нуньєс, Маклін, Сара, Ернандес (Сайнс, 61) — Барнс (Айда, 62)
Вотфорд і Саутгемптон не зуміли виявити сильнішого, обмінявшись голами. На команди чекає перегравання поєдинку.
Вотфорд — Саутгемптон 1:1
Голи: Мартінс, 5 — Армстронг, 89