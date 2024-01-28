Англія

Відбулися ще два поєдинки 1/16 фіналу турніру.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії-2023/24 відбулися ще два матчі: Ліверпуль приймав Норвіч, а Саутгемптон гостював у Вотфорда.

Ліверпуль досить спокійно розгромив Норвіч, очікувано здобувши путівку до п'ятого раунду турніру.

Ліверпуль — Норвіч 5:2

Голи: Джонс, 16, Д. Нуньєс, 28, Жота, 53, ван Дейк, 63, Гравенберх, 90+5 — Гібсон, 22, Сайнс, 69

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате (ван Дейк, 55), Кванса, Гомес (Робертсон, 55) — Гравенберх, Макконелл (Діас, 79), Джонс (Собослаї, 56) — Жота, Д. Нуньєс (Александер-Арнольд, 66), Гакпо

Норвіч: Лонг — Стейсі, Генлі (Сьоренсен, 62), Гібсон, Маккаллум (Яннуліс, 83) — Фасснахт (Гіббс, 84), М. Нуньєс, Маклін, Сара, Ернандес (Сайнс, 61) — Барнс (Айда, 62)

Вотфорд і Саутгемптон не зуміли виявити сильнішого, обмінявшись голами. На команди чекає перегравання поєдинку.

Вотфорд — Саутгемптон 1:1

Голи: Мартінс, 5 — Армстронг, 89