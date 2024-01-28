Англія

У результативному матчі команда Еріка тен Гага взяла верх над представником четвертого дивізіону.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед із АПЛ вирушив у гості до Ньюпорт Каунті, який є середняком Другої ліги (четвертий за силою дивізіон країни).

Завдяки доволі раннім голам Бруну Фернандеша та Мейну підопічні Еріка тен Гага завершили перший тайм із перевагою в один м'яч (2:1), проте одразу після перерви Віллі Еванс повернув паритет на табло.

Врятувати МЮ щонайменше від перегравання поєдинку зумів Антоні, який відзначився голом на 68-ій хвилині, а вже наприкінці зустрічі Гойлунд встановив підсумковий результат — 4:2.

Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4

Голи: Б. Морріс 36, В. Еванс 47 – Фернандеш 7, Мейну 13, Антоні 68, Гойлунд 90+4

Ньюпорт: Таунсенд – Маклафлін, Кларк, Беннетт (Бейкер 79), Ділейні, Льюїс (Пейн 70) – Б. Морріс, Чарслі (Вейт 78), Вайлдіг (Рай 78) – В. Еванс, Палмер-Холден (Н. Вуд 90+7)

Манчестер Юнайтед: Баїндір – Далот, Варан (Дж. Еванс 90+7), Мартінес (Магвайр 89), Шоу (Камбвала 82) – Каземіро (Шоу 82), Мейну – Антоні (Форсон 88), Фернандеш, Гарначо – Гойлунд

Попередження: Каземіро 72