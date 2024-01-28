Англія

33-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Ноттінгем Форест зацікавлений у підписанні воротаря РБ Лейпцига та збірної Угорщини Петера Гулачі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

33-річний Гулачі втратив статус основного воротаря РБ Лейпціга. У сезоні-2023/24 угорець провів за "биків" лише 3 матчі — один у Лізі чемпіонів і один у Кубку Німеччини.

Нагадаємо, що Гулачі виступає за РБ Лейпциг з 2015 року, будучи ветераном клубу, за який він провів 287 ігор. Контракт гравця розрахований до літа 2025 року.