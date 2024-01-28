Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 28 січня 2024 року, 18:30.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед здобув непросту перемогу над Ньюпортом, який є представником четвертого за силою дивізіону країни.

Підопічні Еріка тен Гага завершили перший тайм із перевагою в один м'яч (2:1), проте одразу після перерви Віллі Еванс повернув паритет на табло.

Втім, врятувати "червоних дияволів" від сенсації у підсумку змогли голи Антоні та Гойлунда.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюпорт — Манчестер Юнайтед в 1/16 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4

Голи: Б. Морріс 36, В. Еванс 47 – Фернандеш 7, Мейну 13, Антоні 68, Гойлунд 90+4

Ньюпорт: Таунсенд – Маклафлін, Кларк, Беннетт (Бейкер 79), Ділейні, Льюїс (Пейн 70) – Б. Морріс, Чарслі (Вейт 78), Вайлдіг (Рай 78) – В. Еванс, Палмер-Холден (Н. Вуд 90+7)

Манчестер Юнайтед: Баїндір – Далот, Варан (Дж. Еванс 90+7), Мартінес (Магвайр 89), Шоу (Камбвала 82) – Каземіро (Шоу 82), Мейну – Антоні (Форсон 88), Фернандеш, Гарначо – Гойлунд

Попередження: Каземіро 72