Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився емоціями від перемоги своєї команди у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії з Норвічем (5:2).

"Хороша кубкова гра. Норвіч мав свої моменти, команда забила чудові голи і в цілому виглядала непогано. Але й наші м'ячі вийшли відмінними.

Чотири із п'яти голів організували вихованці клубу – це класно. Від сьогоднішнього матчу залишилися лише позитивні емоції", — наводить слова Клоппа ВВС.

Нагадаємо, хавбек мерсисайдців Кертіс Джонс відзначився голом, а форвард Джеймс Макконнелл та захисник Конор Бредлі записали на свій рахунок результативні передачі. Усі ці футболісти є випускниками академії Ліверпуля.