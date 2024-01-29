Англія

17-річний хавбек пов'язав своє майбутнє з "сороками".

Ньюкасл Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з юним центральним півзахисником Льюїсом Майлі.

17-річний англієць підписав із "сороками" нову довгострокову угоду, точні терміни якої не вказуються.

Нагадаємо, що Льюїс Майлі є наймолодшим автором гола в історії Ньюкасла в рамках англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні англійський хавбек провів за "сорок" 21 поєдинок, в яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти.