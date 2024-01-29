17-річний хавбек пов'язав своє майбутнє з "сороками".
Льюїс Майлі, ФК Ньюкасл Юнайтед
29 січня 2024, 14:25
Ньюкасл Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з юним центральним півзахисником Льюїсом Майлі.
17-річний англієць підписав із "сороками" нову довгострокову угоду, точні терміни якої не вказуються.
Нагадаємо, що Льюїс Майлі є наймолодшим автором гола в історії Ньюкасла в рамках англійської Прем'єр-ліги.
У поточному сезоні англійський хавбек провів за "сорок" 21 поєдинок, в яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти.