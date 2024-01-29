Англія

Гравець хоче далі грати у чемпіонаті Англії.

П'єр-Еміль Гейб'єрг хоче далі виступати у Тоттенгемі - повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг.

Наразі півзахисник відхилив пропозиції від інших клубів і щонайменше до наступного літа гратиме у лондонському колективі.

Адвокат П'єра-Еміля сказав: "Незважаючи на чутки та шум, гравець завжди зосереджувався на допомозі команді, тренерам і Тоттенгему. Зараз він так і не просив піти. Він дуже амбітний щодо Тоттенгема та національної збірної Данії. Продовжуючи вдосконалюватися, як він робив усю свою кар'єру. Він має сильний характер, його єдина мета — добре завершити сезон і допомогти, наскільки це можливо. П'єр завжди любив виклики".

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Цього сезону 28-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах.