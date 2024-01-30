Англія

Колумбійський гравець змінив клубну прописку.

Правий захисник Даніель Муньйос поповнив склад Крістал Пелес, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

За даними transfermarkt, від лондонців бельгійський Генк отримав за свого вже ексгравця 10 мільйонів євро. Влітку 2020 року вони віддали за нього 4,5 млн колумбійському Атлетіко Насьйональ.

Контракт 27-річного колумбійця з Крістал Пелес розраховано до кінця червня 2027 року. Клуб має опцію продовження угоди ще на рік. У новому колективі гравець виступатиме у футболці з 12-м номером.

У поточному сезоні Муньйос встиг взяти участь у 29 матчах Генка у всіх турнірах, відзначившись 7 голами і 2 асистами.

Нагадаємо, нещодавно вже колишній клуб колумбійця оголосив про оренду українського захисника Едуарда Соболя.