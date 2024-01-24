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Захисник став третім українцем в історії клубу.

Лівий захисник Страсбура Едуард Соболь поповнив склад Генка, повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.

Генк орендував 28-річного українця до кінця поточного сезону з правом викупу за неназвану суму. У новому клубі він виступатиме у футболці з номером 22.

За підсумками 21 туру чемпіонату Бельгії Генк посідає п'яте місце у турнірній таблиці. З Кубка країни та єврокубків клуб вже вилетів.

У цьому сезоні Соболь встиг взяти участь лише у 4 матчах Страсбура у всіх турнірах. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2026 року.

Нагадаємо, що раніше за Генк вже виступали півзахисник Руслан Маліновський (2016-2019) і нападник Олександр Яковенко (2006-2008).