Англія

"Каноніри" здобули виїзну перемогу з рахунком 2:1.

Арсенал в рамках поєдинку 22 туру чемпіонату Англії відправився у гості до Ноттінгема Форест. В стартовому складі лондонців вийшли Олександр Зінченко та Еміль Сміт-Роу. В "лісників", своєю чергою, на лаві запасних залишились Каллум Гадсон-Одої, Ентоні Еланга та Тайво Авонії.

З перших хвилин команда Мікеля Артети продемонструвала прагнення грати першим номером та закрила супротивника на половині поля. Втім, до дійсно небезпечних моментів справа дійшла не відразу. Лондонці довгий час намагались зламати оборону супротивника флангами, але гравці Ноттінгема грамотно оборонялись та підстраховували один одного.

На останніх хвилинах другої половини гри Сака бив з меж чужого штрафного, але м'яч зачепив Мурільйо та пройшов поруч зі стійкою. Відпочивати команди пішли за рахунку 0:0, тому фанати Арсеналу очікували голів вже в другому таймі. Нуну Ешпіріту Санту по перерві випустив Тайво Авонії й атака господарів заграла іншими фарбами.

Ноттінгем Форест доволі часто став сміливо йти в атаку та сподівався відкрити рахунок. Однак свого досягли саме "каноніри". Спочатку команда Мікеля Артети тільки пристрілювалась. В одному з моментів Букайо Сака пробив з гострого кута з правої ноги, але Метт Тернер врятував свою команду. Згодом Едегор викотив м'яч на Жезуса в декількох метрах від воріт, а бразилець потужно пробив — м'яч влучив у стійку.

Втім, гол був лише питанням часу. В середині другого тайму Зінченко вкинув м'яч з-за бокової на Жезуса, а той пробив з гострого кута — Тернер зіграв невдало та пропустив м'яч під ногою. 0:1. Ноттінгем пішов в атаку великими силами, а Арсенал скористався простором що виникнув. Жезус відпасував праворуч на Сака, а той пробив точно в кут з меж штрафного. 0:2.

Здавалось, що так все і завершиться, бо Арсенал не дуже й хотів забивати, а "лісники" певний час виглядали неспроможними на це. Однак на 89 хвилині Тайво Авонії розштовхав всіх корпусом в чужому штрафному після скидання Монтьєля та пробив точно в кут. 1:2. В компенсований час нігерійський нападник й зовсім міг встановити паритет - Авонії пробивав в один дотик з декількох метрів, але удар вийшов не сильним й Рая впорався. Фінальний свисток зафіксував непросту перемогу Арсеналу.

Ноттінгем Форест — Арсенал 1:2

Голи: Авонії, 89 — Жезус, 66, Сака, 72

Ноттінгем Форест: Тернер — Монтьєль, Омобаміделе, Мурільйо, Тоффоло — Мангаля (Єйтс, 71), Даніло — Домінгес (Гадсон-Одої, 64), Гіббс-Вайт, Вільямс (Еланга, 78) — Вуд (Авонії, 46)

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Зінченко (Ківьор, 90+3) — Едегор (Жоржиньо, 90+3), Райс, Сміт-Роу (Гаверц, 71) — Сака, Жезус (Троссар, 78), Мартінеллі (Нкетіа, 78)

Попередження: Жезус