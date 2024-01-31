Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 22-го туру чемпіонату Англії, який пройде 31 січня і розпочнеться о 22:15.

У рамках 22 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та лондонським Челсі, яке пройде на Енфілді.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СЕРЕДА, 31 СІЧНЯ, 22:15. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ліверпуль проводить свій перший матч після того, як Юрген Клопп шокував світ європейського футболу своєю заявою про відхід з посади головного тренера наприкінці поточного сезону. Насправді новий Ліверпуль ми можемо побачити вже зараз — як мінімум, у ментальному плані. Великою інтригою буде те, як команда сприйняла майбутні зміни в клубі, і чи готова вона емоційно до продовження боротьби за чемпіонство.

Але що неможливо заперечувати — це просто вражаючу форму "червоних" у всіх турнірах. Поки що підопічні Юргена Клоппа очолюють турнірну таблицю АПЛ, вийшли у фінал Кубка англійської ліги, де зіграють якраз із Челсі, а також продовжують участь у Кубку Англії та Лізі Європи. Якоюсь мірою майбутній поєдинок буде репетицією фіналу цього розіграшу Карабао Кап, і, попри заяву Клоппа, саме його команда виглядає очевидним фаворитом.

Що стосується Челсі, останнім часом колектив Маурісіо Почеттіно зміг порадувати своїх уболівальників низкою задовільних результатів, головними серед яких стали вихід до фіналу Кубка англійської ліги за підсумками двоматчевого протистояння з Мідлсбро з Чемпіоншипу та мінімальна перемога над Фулгемом в АПЛ у рамках дербі Західного Лондона.

Але рівень футболу нинішнього Челсі, як і раніше, не вселяє якоїсь довіри щодо того, що тривала криза "синіх" вже точно позаду, а погані результати лондонців аж ніяк не можуть повернутися вже найближчим часом. Команді Почеттіно все ще не вистачає ідей в атаках, не вистачає стабільності і також не вистачає цілого ряду виконавців, особливо в оборонній лінії. Челсі сьогодні — це команда-сюрприз, і ці сюрпризи далеко не завжди приємного характеру.