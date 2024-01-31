Англія

Американця орендують із правом викупу.

Атакуючий півзахисник дортмундської Боруссії Джованні Рейна невдовзі проходитиме медогляд перед трансфером до Ноттінгем Форест, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Ноттінгем Форест — Арсенал 1:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ 30.01.2024

Очікується, що клуб АПЛ орендує 21-річного американця до кінця поточного сезону з правом викупу за 15-20 мільйонів євро. Журналіст Фабріціо Романо також зазначає, що у Ноттінгемі покриють зарплату гравця.

У цьому сезоні Рейна взяв участь у 14 матчах Боруссії у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2025 року.