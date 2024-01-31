Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку АПЛ, що відбувся 30 січня 2024 року, 21:30.

У матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у гостях здобув перемогу над Ноттінгем Форест (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито у середині другого тайму, коли на 66 хвилині відзначився Жезус, якому гольову передачу з ауту віддав українець Зінченко. Через шість хвилин Сака подвоїв перевагу команди Мікеля Артети.

На це господарі змогли відповісти лише результативним ударом Авонії на 89 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ноттінгем Форест — Арсенал в англійській Прем'єр-лізі-2023/24:

Ноттінгем Форест — Арсенал 1:2

Голи: Авонії, 89 — Жезус, 66, Сака, 72.

Ноттінгем Форест: Тернер — Монтьєль, Омобаміделе, Мурільйо, Тоффоло — Мангаля (Єйтс, 71), Даніло — Домінгес (Гадсон-Одої, 64), Гіббс-Вайт, Вільямс (Еланга, 78) — Вуд (Авонії, 46).

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Зінченко (Ківьор, 90+3) — Едегор (Жоржиньо, 90+3), Райс, Сміт-Роу (Гаверц, 71) — Сака, Жезус (Троссар, 78), Мартінеллі (Нкетіа, 78).

Попередження: Жезус.