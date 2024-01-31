Француз має нівелювати тимчасову втрату Девіда Брукса.
Ромен Февр, фото Борнмут
31 січня 2024, 13:13
Правий півзахисник Ромен Февр достроково повернувся до Борнмута з оренди у Лор'яні, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.
"Вишні" вирішили відкликати 25-річного француза, оскільки відпустили валлійця Девіда Брукса в оренду до Саутгемптона.
У Борнмуті Февр виступатиме у футболці з 8-м номером. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2028 року.
У першій половині поточного сезону півзахисник встиг взяти участь у 17 матчах Лор'яна у Лізі 1, відзначившись 5 голами та асистом.
Нагадаємо, влітку 2023 року Борнмут віддав Ліону 15 мільйонів євро за Февра.