Англія

Француз має нівелювати тимчасову втрату Девіда Брукса.

Правий півзахисник Ромен Февр достроково повернувся до Борнмута з оренди у Лор'яні, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

"Вишні" вирішили відкликати 25-річного француза, оскільки відпустили валлійця Девіда Брукса в оренду до Саутгемптона.

У Борнмуті Февр виступатиме у футболці з 8-м номером. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2028 року.

Our new number 8⃣ pic.twitter.com/Obz9MNlbUR — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 31, 2024

У першій половині поточного сезону півзахисник встиг взяти участь у 17 матчах Лор'яна у Лізі 1, відзначившись 5 голами та асистом.

Нагадаємо, влітку 2023 року Борнмут віддав Ліону 15 мільйонів євро за Февра.