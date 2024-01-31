Англія

Юнак вражає виступами на молодіжному рівні.

Активізуються перемовини поміж клубами на тлі наближення до завершення зимового трансферного вікна, що дуже помітно останніми днями.

Ось і англійський Ноттінгем Форест, не дивлячись навіть на загрозу отримати санкції через порушення фінансових правил АПЛ, вирішив посилити власний склад.

Родріго Дуарте Рібейру — 18-річний нападник португальського Спортінга, ім’я якого ще невідомо широкому загалу, бо за "дорослу" команду "левів" він провів усього сім матчів.

Але на рівні Юнацької ліги УЄФА цей гравець — справжня зірка, бо за 15 матчів наколотив сім голів та віддав дві гольові передачі.

Ось і пропозиція від "лісників" щодо нього була відповідною — 11,7 млн євро та контракт аж на шість років.

Наразі ведуться перемовини щодо оренди з обов’язковим викупом.

У поточному сезоні Рібейру на молодіжному рівні забив два голи та віддав один гольовий пас за 10 матчів.