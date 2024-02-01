Англія

Два брати в одній команді.

Англійський Вулвергемптон оформив оренду півзахисника ПСЖ Ноа Леміна. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Орендна угода розрахована до кінця сезону 2023/24. За "вовків" також виступає старший брат футболіста Маріо Леміна, який теж приєднався до команди у січневе трансферне вікно.

Першу частину сезона, 18-річний француз провів на правах оренди у Сампдорії, відігравши за клуб з Генуї дев'ять матчів, забивши в них два голи.