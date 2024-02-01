Англія

Гравець вийде у стартовому складі свого клубу.

Лондонський Вест Гем та Борнмут зіграють у рамках двадцять другого туру англійської Прем'єр-ліги.

Девід Моєс, після нічиєї проти Шеффілд Юнайтед (2:2), залучив до стартового складу Джонсона на правий фланг захисту, тоді як Альварес повернеться до центру поля, а Кудус розташується під нападником Боуеном у парі з Ворд-Праусом.

Андоні Іраола, після поразки від Ліверпуля (0:4), використав із перших хвилин Сміта та Келлі на флангах захисту, тоді як Сенесі зіграє в центрі оборони в парі із Забарним. Семеньйо розташується праворуч у півзахисті.

Вест Гем: Ареола — Джонсон, Мавропанос, Зума, Емерсон — Філліпс, Соучек, Е. Альварес — Кудус, Ворд-Праус — Боуен.

Запасні: Фабіанські, Крессвелл, Огбонна, Кейсі, Скейрлз, Орфорд, Корне, Інгз, Мубама.



Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Келлі — Кук, Крісті — Семеньйо, Скотт, Таверньє — Соланке.

Запасні: Траверс, Керкез, Мефам, Кінсі-Веллінгс, Февр, Кілкенні, Біллінг, Сіністерра, Клюйверт.



Гра Вест Гем — Борнмут почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.