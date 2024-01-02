Завершився матч чемпіонату Англії.
Вест Гем - Брайтон - Getty Images
02 січня 2024, 23:31
Вест Гем та Брайтон зіграли нульову нічию. Могли забивати обидві команди.
Колектив Девіда Моєса знаходиться на 6 місці. Його опонент перебуває на 7 позиції.
Вест Гем — Брайтон 0:0
Вест Гем: Ареола — Джонсон, Мавропанос, Огбонна, Емерсон — Альварес, Соучек — Бенрахма (Мубама, 73), Ворд-Праус, Форнальс, Боуен
Брайтон: Стіл — Хіншелвуд, ван Геке, Вебстер (Модер, 74), Еступіньян — Гросс, Гілмор, Мілнер — Буонанотте (Лаллана, 74) — Педро, Велбек (Фергюсон, 67)
Попередження: Джонсон