Вест Гем та Брайтон зіграли нульову нічию. Могли забивати обидві команди. 

Колектив Девіда Моєса знаходиться на 6 місці. Його опонент перебуває на 7 позиції. 

 

Вест Гем — Брайтон 0:0 

Вест Гем: Ареола — Джонсон, Мавропанос, Огбонна, Емерсон — Альварес, Соучек — Бенрахма (Мубама, 73), Ворд-Праус, Форнальс, Боуен 

Брайтон: Стіл — Хіншелвуд, ван Геке, Вебстер (Модер, 74), Еступіньян — Гросс, Гілмор, Мілнер — Буонанотте (Лаллана, 74) — Педро, Велбек (Фергюсон, 67) 

Попередження: Джонсон 