Англія

Шикарний гол Коббі Мейну в компенсований час допоміг команді Тен Гага набрати три бали (4:3).

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 22 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії відправився у гості до Вулвергемптона. Ерік Тен Гаг вирішив випустити з перших хвилин Маркуса Рашфорда, а також відзначимо появу Андре Онана, Каземіро та Лісандро Мартінеса. В "вовків" ліворуч гру розпочав Доерті, тоді як Аїт-Нурі залишився в запасі.

Каземіро вже на третій хвилині вніс своє прізвище в протокол, отримавши попередження, а згодом відзначився й Рашфорд - Гойлунд розвернувся в чужому штрафному та покотив на Маркуса, а той пробив точно в кут. 0:1. Господарі пішли в атаку великими силами, але створити небезпеку довгий час не могли. Манчестер Юнайтед натомість з задоволенням користувався вільним простором.

Удари "вовків" не несли серйозної загрози воротам Онана, а ось "червоні дияволи" змогли відзначитись ще раз. Рашфорд відмінно підключив Шоу флангом, а Люк прострілив в центр — Гойлунд в боротьбі з Доусоном та після рикошету від Кілмана проштовхнув м'яч у ворота. 0:2. Вже за декілька хвилин Фернандеш виконав блискавичну передачу на Каземіро зі штрафного, а бразилець головою пробив повз з вигідної позиції.

Ще згодом Гойлунд до кінця побіг в Са, а португалець вибивав м'яч та влучив у нападника. Пощастило Вулвергемптону, що м'яч не відлетів у ворота. Манчестер Юнайтед грамотно відоборонявся в першому таймі та мав декілька непоганих шансів, щоб забити третій, але не зміг. Відпочивати команди пішли за рахунку 0:2.

На початку другого тайму стало зрозуміло, що Вулвергемптон не збирається здаватись. В одному з моментів Онана помилився при грі на виході, а Кілман пробивав вже у порожні ворота — Лісандро вибив м'яч з лінії. Втім, "червоні дияволи" відповіли, та ще й як! Гарначо навісив на дальню стійку, а Каземіро пробив головою в руки Са. За мить Гарначо вивів Гойлунда на ударну позицію в чужому штрафному, а той впритул не зміг переграти Са.

Вже в наступній атаці Доусон пробив з декількох метрів — м'яч зачепив ногу Варана, а після цього скроню Онана й не потрапив у ворота. Семихвилинку обопільних гострих атак завершилась без голів і після цього команди трохи збавили оберти. Здавалось, що гості зможуть завершити матч без нервів, але на 70 хвилині каземіро зачепив ногу Нету в своєму штрафному, а арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Сарабія. 1:2.

Ерік Тен Гаг відреагував подвійною заміною — на полі з'явились Мактоміней та Антоні. Скотт, як й зазвичай, відзначився голом, вдало пробивши головою після подачі Фернандеша зі штрафного. Цікаво, що Антоні діяв ліворуч, а Гарначо — праворуч. Це такий задум Тен Гага, щоб вінгери нарешті пасували на форварда, а не били самі?

Однак Вулвергемптон не збирався так легко віддавати очки та був готовий битися за результат. При розіграші одного з кутових Кілман підібрав м'яч в штрафному після удару Доусона та розстріляв ворота Онана. 2:3. "Вовки" намагались забити ще, але спершу момент мали манкуніанці - Мактоміней в один дотик проштовхував м'яч в кут воріт з декількох метрів, але Са врятував свою команду. Манчестер Юнайтед вирішив, що найкращий захист — атака й пішов вперед, але пропустив контратаку - Нету отримав м'яч біля чужого штрафного, змістився в центр і пробив в ближній кут, а Онана тільки провів м'яч поглядом. 3:3.

Здавалось, що це крах для гостей, але команду від позору врятував 18-річний Мейну. Коббі пройшов двох опонентів змістився в центр та пробив точно в дальній кут. 3:4. Браво! Фінальний свисток арбітра зафіксував важку перемогу "червоних дияволів".

Вулвергемптон — Манчестер Юнайтед 3:4

Голи: Сарабія, 71, Кілман, 85, Нету, 90+6 — Рашфорд, 5, Гойлунд, 22, Мактоміней, 75, Мейну, 90+7

Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті (Фрейзер, 83) — Семеду, Леміна, Дойл (Гомес, 83), Доерті (Аїт-Нурі, 54) — Бельгард (Сарабія, 64), Кунья, Нету

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро (Мактоміней, 74), Мейну — Рашфорд (Антоні, 74), Бруну Фернандеш, Гарначо (Еванс, 87) — Гойлунд (Форсон, 87)

Попередження: Доусон, Кунья — Мартінес, Каземіро, Онана, Шоу, Гарначо