Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіоната Англії, що відбувся 1 лютого 2024 року, 21:30.

У рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем на власному полі зіграв унічию з Борнмутом.

Рахунок у матчі було відкрито вже на третій хвилині завдяки зусиллям Домініка Соланка, проте "молотобійцям" вдалося уникнути поразки після гола Джеймса Ворд-Прауса у другому таймі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вест Гем — Борнмут в рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Вест Гем — Борнмут 1:1

Голи: Ворд-Праус, 61 — Соланке, 3



Вест Гем: Ареола — Джонсон, Мавропанос, Зума, Емерсон — Філліпс (Інгз, 69), Соучек, Е. Альварес — Кудус (Корне, 90+6), Ворд-Праус — Боуен.



Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Келлі (Керкез, 78) — Кук, Крісті — Семеньйо (Сіністерра, 69), Скотт, Таверньє (Февр, 90+2) — Соланке.



Попередження: Боуен — Крісті, Куку, Февр