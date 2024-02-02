Англія

Шведський талант передумав переходити до "блаугранас".

Молодий центральний півзахисник Юргордена Лукас Бергвалль стане гравцем лондонського Тоттенгема. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "шпори" перехопили 18-річного шведа у каталонської Барселони, куди гравець в останній момент передумав переходити.

Бергвалль вже прибув до Лондона для проходження медогляду після того, як Тоттенгем повністю погодив із Юргорденом умови трансферу за 10 мільйонів євро включно із бонусами. Перехід відбудеться влітку 2024 року.

Всього Лукас Бергвалль провів за Юргорден 29 поєдинків, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.