однойменного міста. Напередодні гри, головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно поспілкувався з журналістами.

Зараз, за ​​два дні, можу сказати: те, що трапилося в матчі з Ліверпулем – це нормально. Хоча після гри ми говорили інакше.

Нині ми не можемо скаржитися. Я мав захищати команду та вболівальників, нам просто не пощастило. Все, що можу сказати: вибачте, нам не пощастило.

У нас немає такого гравця, тому ми обговорювали можливість підписати спеціаліста зі стандартів наступного сезону. У нашій команді зараз немає гравців, здатних регулярно виконувати стандартні положення так, щоб це давало результат. Йдеться про якість та професіоналізм. Подивіться на Вест Гем та Уорд-Прауса. Коли у вас є такий футболіст, ви значно збільшуєте відсоток успішних стандартів", — заявив аргентинський фахівець. Наступний матч у чемпіонаті Англії Челсі проведе проти Вулвергемптона, четвертого лютого, о 16:00 за київським часом.

"Важливо мати критичне мислення, аналізувати ситуацію, усвідомлювати те, що ми недостатньо хороші.