Англія

Завершився ще один поєдинок 23 туру чемпіонату Англії.

У рамках двадцять третього туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед приймав Лутон Таун на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Відкрити рахунок у матчі зуміли господарі поля — відзначився Лонгстафф. Ошо відновив паритет, але вже невдовзі півзахисник "сорок" оформив дубль. Ближче до завершення першого тайму Барклі зрівняв рахунок.

По перерві гості вперше вийшли вперед завдяки реалізованому Моррісом пенальті. Майже одразу Адебайо збільшив перевагу Лутона. Вже за 11 хвилин на табло знову був нічийний результат — за Ньюкасл відзначилися Тріпп'єр і Барнс. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував саме нічию.

Ньюкасл — Лутон 4:4

Голи: Лонгстафф, 7, 23, Тріпп'єр, 67, Барнс, 73 — Ошо, 21, Барклі, 40, Морріс, 59 (пен.), Адебайо, 62

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн (Лівраменто, 64) — Лонгстафф, Гімараес, Майлі — Альмірон (Барнс, 64), Гордон (Вілсон, 46), Мерфі

Лутон: Камінські — Менгі, Ошо, Белл — Огбене, Локонга, Барклі, Дауті (Берк, 79) — Кларк (Мпанзу, 68), Адебайо (Вудроу, 88) — Морріс (Браун, 79)

Попередження: Берн, Мерфі — Локонга, Ошо