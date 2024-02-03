Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 лютого 2024 року, 17:00.

У рамках 23 туру чемпіонату Англії Ньюкасл Юнайтед приймав Лутон Таун на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

В обох таймах "сороки" та "капелюшники" обмінялися двома голами, подарувавши глядачам перший із 12 туру (Челсі — Манчестер Сіті) нічийний матч із вісьмома голами. Підопічні Роба Едвардса вкотре довели, що спроможні до останнього вести боротьбу за виживання в еліті англійського футболу. Зараз Лутон Таун посідає 16-ту сходинку турнірної таблиці, але може опуститися на 17-те місце, якщо Ноттінгем Форест набере очки у матчі проти Борнмута.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Лутон у рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Ньюкасл — Лутон 4:4

Голи: Лонгстафф, 7, 23, Тріпп'єр, 67, Барнс, 73 — Ошо, 21, Барклі, 40, Морріс, 59 (пен.), Адебайо, 62

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн (Лівраменто, 64) — Лонгстафф, Гімараес, Майлі — Альмірон (Барнс, 64), Гордон (Вілсон, 46), Мерфі

Лутон: Камінські — Менгі, Ошо, Белл — Огбене, Локонга, Барклі, Дауті (Берк, 79) — Кларк (Мпанзу, 68), Адебайо (Вудроу, 88) — Морріс (Браун, 79)

Попередження: Берн, Мерфі — Локонга, Ошо