Англія

Прикра втрата очок колективу з північного Лондона.

У рамках 23-го туру АПЛ, Евертон приймав Тоттенгем на стадіоні Гудісон Парк і врятував нічию у компенсований час поєдинку (2:2). Після матчу, головний тренер "шпор" Анге Постекоглу прокоментував невдалу для своєї команди гру.

"Тут грати завжди непросто, але впродовж більшої частини матчу ми справлялися. У другому таймі ми мали хороші моменти, потрібен був третій гол, щоб вбити гру. На жаль, ми не змогли втримати переможний рахунок.

Схоже, що судді зараз перестали брати на себе відповідальність та віддають все на відкуп ВАР. Ми розчаровані, що пропустили наприкінці. Таке враження, що у матчах з нашою участю арбітри не готові втручатися у подібні ситуації, і ми маємо це прийняти.

Пропускаючи голи наприкінці, ми позбавляємо себе можливості поборотися за перемогу. Просто залишається це прийняти та намагатися рухатися далі", — наводить слова австралійського коуча BBC.

Після втрати очок у Ліверпулі, "шпори" вилетіли із зони Ліги чемпіонів та посідають п'яту сходинку турнірної таблиці АПЛ, набравши 44 пункти після 23-х зіграних турів.