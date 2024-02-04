Англія

Суттєво додавати.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував виступи українського вінгера команди Михайла Мудрика. Цитує аргентинця Evening Standard.

"Він потрапив у старт на матч із Міддлсбро, який був для нас одним із найважливіших. Так, зараз Мудрик у запасі. Слухайте, йдеться про форму – чи зберігаєш ти її, чи найкращий ти на кожному тренуванні. Наш штаб за меритократію: гратимуть футболісти, які будуть найкращими на полі.

Мудрик – молодий хлопець, перейшов до клубу рік тому. Ми знаємо обставини цього переходу. Звісно, ​​йому треба додавати. У нього чудові якості та потенціал, але це командна гра, а не теніс.

У нас є гравці, яким потрібно проявляти себе командно. Потрібно адаптуватися та грати на команду. Йому потрібно адаптуватися, а на все це потрібен час", — заявив Почеттіно.

В рамках 23-го туру АПЛ, Челсі на Стамфорд Брідж прийматиме Вулвергемптон. Гра відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.