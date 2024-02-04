Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Вулвергемптон.

Лондонський Челсі та Вулвергемптон зіграють у рамках двадцять третього туру англійської Прем'єр-ліги на Стемфорд Бридж.

Маурісіо Почеттіно, після поразки від Ліверпуля (1:4), залучив до стартового складу Гюсто на правий фланг захисту, тоді як Нкунку повернувся на вістря атаки. Михайлу Мудрику місця в старті знову не знайшлось.

Гаррі О'Ніл, на тлі поразки від Манчестер Юнайтед (3:4), використав із перших хвилин Гомеса та Аїт-Нурі в півзахисті, тоді як Сарабія розташується в зоні під нападником.

Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Тіаго Сілва, Чілвелл — Кайседо, Галлагер — Палмер, Енцо, Стерлінг — Нкунку.

Запасні: Беттінеллі, Бергстрем, Бадьяшиль, Гілкріст, Касадеї, Чуквуемека, Мадуеке, Мудрик, Джексон.



Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна, Гомес, Аїт-Нурі — Сарабія, Кунья — Нету.