Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Ліверпуль.

Лондонський Арсенал та Ліверпуль зіграють на Емірейтс центральний матч двадцять третього туру англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після перемоги над Ноттінгем Форест (2:1), використав із перших хвилин Жоржиньйо до центрального трикутника, тоді як Олександр Зінченко зберіг місце на лівому фланзі оборони.

Юрген Клопп, на тлі розгрому лондонського Челсі (4:1), залучив до стартового складу Александер-Арнольда на правий фланг захисту, тоді як Гравенберх повернувся до центрального трикутника, а Гакпо зіграє на вістрі атаки.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Седрік, Волтерс, Сміт-Роу, Ельнені, Нкетіа, Троссар, Нельсон.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес — Гравенберх, Мак Аллістер, Джонс — Жота, Гакпо, Луїс Діас.

Запасні: Адріан, Келлегер, Робертсон, Кванса, Тіаго, Елліотт, Кларк, Макконнелл, Нуньєс.



Гра Арсенал — Ліверпуль почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.