Англія

Наставник дав свій коментар.

"Ліверпуль змінив схему, і нам довелося поставити футболіста в центр.

Суть послання команді в тому, що складні моменти будуть, але важливо їх пережити. Ми діяли нещадно, коли виникали можливості, і здобули важливу перемогу.

Ліверпуль зараз – це, можливо, найкраща команда Європи. Ми далеко просунулися і тепер нам потрібна стабільність. Ліверпуль грає на такому рівні вже 6-7 років.

Ця перемога додасть нам імпульсу, ми повернулися в гонку – це тішить", — наводить слова Артети ВВС.

У наступному турі лондонський Арсенал проведе гостьове дербі проти Вест Гема, а Ліверпуль удома прийматиме Бернлі.