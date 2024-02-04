Англія

Арсенал із Зінченком розібрався з Ліверпулем

Команда Мікеля Артети витримала тиск із боку суперників після незграбного пропущеного м'яча та потім скористалась двома жахливими помилками Аліссона Беккера.

Арсенал — Ліверпуль, Getty Images

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Арсенал — Ліверпуль 3:1

Голи: Сака, 14, Мартінеллі, 67, Троссар, 90+2 — Габріел, 45+4 (авт.)



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Ківьор, 46) — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака (Нельсон, 79), Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 74).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Робертсон, 58), Конате, ван Дейк, Гомес (Тьяго, 85) — Гравенберх (Елліотт, 58), Мак Аллістер, Джонс — Жота, Гакпо (Нуньєс, 58), Луїс Діас.



Попередження: Вайт, Ківьор, Саліба, Гаверц — Гомес, Конате



На 88-й хвилині був вилучений Ібраїма Конате (Ліверпуль) (друге попередження).